Le taux de chômage en baisse en Wallonie

Le taux de chômage s’élevait en septembre à 12,6 % de la population active en Wallonie, contre 13 % en 2019 et 13,3 % l’an dernier, rapporte lundi le Forem.

Le nombre de demandeurs d’emploi poursuit sa baisse et s’élevait le mois dernier à 201.797 personnes (-5,4 % par rapport au même mois en 2020). Les catégories qui voient le plus fort recul sont les moins de 25 ans (- 7 %) et les 25 à moins de 30 ans (- 7,4 %).

« Le niveau actuel de la demande d’emploi se trouve sous celui de fin septembre 2019, avant l’éclatement de la crise sanitaire », pointe l’office wallon de l’emploi dans un communiqué.

Le mois dernier, le Forem a diffusé 39.885 offres d’emploi, soit 30 % de plus qu’au cours du mois de septembre 2020. « Les besoins de main-d’œuvre sont donc en hausse et concernent la plupart des secteurs d’activité. Les embauches se poursuivent dans l’horeca, avec une hausse des opportunités d’emploi proposées encore marquée : + 71 % par rapport au mois de septembre 2020 juste avant la fermeture du secteur. »

Les plus fortes croissances en volumes de postes émanent du secteur du commerce d’une part (1.156 opportunités d’emploi de plus qu’en septembre 2020, soit +41 %), et du secteur diversifié des services aux entreprises d’autre part (+1.054 opportunités, soit + 43 %).