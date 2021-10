Avant de se retrouver, les Diables ont vécu un week-end mitigé à l’étranger (vidéos)

Vidéos

Retour sur les Diables qui ont joué à l’étranger ce week-end.

Thomas Foket impuissant face aux Lensois

Avec Thomas Foket (mais aussi Wout Faes), Reims n’a pas empêché le RC Lens d’être le dauphin du PSG. En infériorité numérique dès la fin de la première période avec l’exclusion de Hugo Ekitike (45e), les Champenois ont été largement dominés vendredi soir (2-0), en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Un doublé d’Arnaud Kalimuendo (45e+1 pen, 52e) a fait le bonheur des Nordistes, qui se retrouvent deuxièmes avec 18 points, provisoirement six en moins que les Parisiens. Reims est 12e (10 points).

Un but annulé pour Thomas Vermaelen face à un ancien du Standard

Thomas Vermaelen a remporté une large victoire 5-1 contre Urawa Red Diamonds samedi avec son club Vissel Kobe lors de la 31e journée du championnat japonais (J1 League).

Yuya Osako (8e) et le vétéran espagnol Andres Iniesta (21e, 35e) ont donné l’avantage au Vissel Kobe avant la mi-temps. Yoshio Koizumi (49e) a réduit l’écart pour les visiteurs peu après la pause, mais après des buts de Yoshinori Muto (53e) et du remplaçant Bojan Krkic (84e), le Vissel Kobe a remporté le match avec des chiffres clairs.

Vermaelen, qui a été contraint d’annuler sa participation aux prochains matches internationaux des Red Devils en raison des restrictions de voyage imposées par la crise sanitaire, a joué l’intégralité du match au poste de défenseur central. Il a vu son but inscrit à la 31e minute annulé par le VAR pour hors-jeu.

Pour les visiteurs, le défenseur Alexander Scholz (ex-Lokeren, Standard et Club de Bruges) a aussi joué l’ensemble du match.

Le Vissel Kobe consolide sa quatrième place au classement avec 57 points. Urawa Red Diamonds est cinquième avec trois points de moins. Le champion en titre, Kawasaki Frontale, est le leader avec 78 points.

Inquiétude pour Thomas Meunier

Dortmund a battu Augsbourg 2-1, grâce à des buts de Guerreiro (10e, s.p.) et Brandt (51e). Augsbourg avait égalisé avant la mi-temps via Zeqiri (35e). Thomas Meunier et Axel Witsel étaient tous les deux titulaires.

Thorgan Hazard est monté à la 51e minute à la place de Thomas Meunier, qui se plaignait du genou, tandis qu’Axel Witsel a été remplacé à la 66e par Emre Can.

Capitaines, Koen Casteels et Dedrick Boyata s’inclinent

Le Hertha Berlin, avec Dedrick Boyata titulaire et capitaine, s’est incliné 1-2 face à Fribourg.

Wolfsbourg a perdu 1-3 contre Mönchengladbach. Koen Casteels était titulaire et capitaine pour les Loups, avec Bornauw dans sa ligne défensive et Lukebakio sur le flanc droit.

Bornauw a écopé d’un carton jaune tôt dans la rencontre (4e) et est sorti à la mi-temps. Lukebakio a disputé 66 minutes avant d’être remplacé par Nmecha, l’ancien Anderlechtois. Aster Vranckx est resté sur le banc de Wolfsbourg pendant toute la rencontre.

Romelu Lukaku muet mais victorieux

Chelsea, qui alignait une attaque inédite avec Lukaku et Werner, a empoché les trois points contre Southampton, grâce à des buts de Chalobah (9e), Werner (84e) et Chilwell (89e), alors que Ward-Prowse avait donné l’espoir aux siens en égalisant sur pénalty (61e). Romelu Lukaku a disputé l’entièreté de la rencontre.

Défaite pour Chistian Kabasele, Leander Dendoncker doit se contenter de quelques minutes de jeu

À Leeds, Kabasele a disputé une trentaine de minutes pour Watford, qui s’est incliné 1-0 sur un but de Llorente (18e). Il est monté à la 68e pour Sierralta.

Dendoncker, monté à la 86e minute à la place de Trincao, a disputé quelques minutes pour Wolverhampton, qui s’est imposé 2-1 contre Newcastle.

Matz Sels prend un point

Strasbourg, dont les buts ont été défendus par Matz Sels pendant toute la rencontre, a ramené un point de sa visite à Montpellier, samedi soir, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Le match s’est terminé sur le score de 1-1.

Montpellier a pris le meilleur départ avec un but de Florent Mollet (0-1, 12e). Tout était néanmoins à refaire, un quart d’heure plus tard, après l’égalisation de Kevin Gameiro (1-1, 28e). Sels a réussi à garder ses cages inviolées pendant la deuxième mi-temps.

Au classement, Strasbourg est 9e avec 11 points, tandis que Montpellier est 12e, avec un point en moins.

Leandro Trossard et Albert Sambi Lokonga se neutralisent

Samedi soir, Arsenal et Brighton se sont quitté sur un score vierge, 0-0. Albert Sambi Lokonga était titulaire devant la défense des Gunners, et a disputé l’entièreté de la rencontre, tout comme Leandro Trossard dans l’autre camp.

Arsenal, qui restait sur trois victoires de rang, pointe à la 9e place du classement avec 10 points en 7 matchs. Brighton est 5e, avec 14 points, à égalité avec Manchester United et Everton.

Michy Batshuayi l’emporte

Besiktas, avec Michy Batshuayi aligné en pointe pendant l’entièreté de la rencontre, reste dans le sillage de Trabzonspor, qui domine la ligue turque.

Samedi soir, dans le cadre de la 8e journée de championnat, le club stambouliote a remporté la victoire à domicile, 2-1, contre Sivasspor.

Guven Yalcin a inscrit les deux buts de son équipe (32e et 69e), alors que Ridvan Yilmaz avait permis à Sivasspor de revenir à égalité entretemps (54e).

Au classement, les champions en titre de Besiktas, avec 17 points, talonnent le leader Trabzonspor, qui en compte un de plus.

Yannick Carrasco enfonce encore un peu plus le Barça

Samedi soir, l’Atlético Madrid a battu le FC Barcelone, 2-0, dans l’affiche de la 8e journée de Liga. Yannick Carrasco était titulaire pour les Colchoneros.

L’Atlético a pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps. Lemar a ouvert le score sur un service de Luis Suarez à l’issue d’une combinaison collective (1-0, 23e), et les deux joueurs ont inversé les rôles pour le deuxième but, marqué par Suarez (2-0, 44e). Yannick Carrasco, titulaire, a été remplacé à la 81e minute par Renan Lodi.

Le FC Barcelone, où Ronald Koeman suivait le match des tribunes, suspendu après son exclusion face à Cadiz, poursuit son début de saison compliqué et pointe à la 9e place avec 12 points en 7 rencontres.

L’Atlético met la pression sur le Real Madrid avant sa rencontre avec l’Espanyol dimanche, en revenant à hauteur des leaders avec 17 points.

Youri Tielemans et Timothy Castagne gaspillent encore

Youri Tielemans et Timothy Castagne, titulaires, ont perdu deux nouveaux points dimanche après-midi sur la pelouse de Crystal Palace, en faisant 2-2 pour le compte de la septième journée de Premier League. Les Foxes menaient 0-2 avant de se faire rattraper en seconde période. Christian Benteke est rentré en jeu à quelques minutes de la fin.

Sur le banc pour la deuxième rencontre de championnat consécutive, l’ancien attaquant du Standard a dû se contenter d’une dizaine de minutes. Avant de rentrer à la 85e minute, c’est du banc qu’il a assisté au retour des siens en seconde période par l’intermédiaire de Michaël Olise (61e) et Jeffery Schlupp (72e). Le Diable Rouge n’a toujours pas ouvert son compteur but en Premier League cette saison. Du côté des Foxes, Youri Tielemans, indéboulonnable, était encore une fois dans le onze de base, tout comme Timothy Castagne, aligné d’entrée pour la troisième fois en championnat. Leur équipe avait pris l’avantage grâce à des buts de Kelechi Iheanacho (31e) et Jamie Vardy (37e) avant de voir cette avance fondre dans le second acte.

Au classement, avec ce partage, Leicester occupe la treizième place avec huit points, soit une unité de plus que son adversaire du jour.

Faux espoir et défaite pour Eden Hazard

Le Real Madrid a enregistré sa première défaite de la saison en Liga dimanche sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone lors de la huitième journée de championnat. Les coéquipiers de Landry Dimata, sur le banc toute la rencontre, se sont imposés 2-1. Eden Hazard a disputé un peu plus de 20 minutes, alors que Thibaut Courtois était à nouveau entre les perches madrilènes.

Après avoir été titulaire lors de la défaite surprise contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions, Eden Hazard retrouvait le banc des remplaçants pour la troisième fois consécutive en championnat. Le Diable Rouge est monté au jeu à la 72e minute, alors que Karim Benzema venait de réduire le score en faveur de la Maison Blanche (71e). Et le capitaine des Diables a, l’espace d’un instant, cru être le sauveur des Madrilènes, en inscrivant un superbe but après une combinaison avec Karim Benzema. Mais il a été annulé pour une position de hors-jeu du Français...

Avant cela, son équipe avait encaissé par deux fois, des œuvres de Raul de Tomas (17e) et Alex Vidal à l’heure de jeu. Malgré la montée au jeu d’Eden Hazard, le Real Madrid n’a pu inverser la tendance et perd une nouvelle fois des plumes après son nul 0-0 contre Villareal la semaine dernière.

Au classement, avec cette défaite, les Madrilènes sont désormais à égalité avec l’Atlético (17 points). Ils pourraient être dépassés par la Real Sociedad (16 unités) qui se déplace à 18h30 sur la pelouse de Getafe.

Kevin De Bruyne en héros

Liverpool et Manchester City ont partagé l’enjeu 2-2 dimanche dans le choc de la 7e journée du championnat d’Angleterre. Les Reds ont mené deux fois à la marque mais les Citizens ont arraché un point grâce à un but de Kevin De Bruyne, qui a joué tout le match. Au classement, Liverpool reste 2e avec 15 points, un de moins que Chelsea. City est 3e avec 14 unités comme Manchester United (4e), Everton (5e) et Brighton (6e).

Avec Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Jordan Henderson et Sadio Mané, les Reds sont partis à la charge et se sont installés dans le camp adverse. Malgré leur volonté, les Reds se montraient inoffensifs face à des Citizens, très prudents pendant une vingtaine de minutes.

À partir de ce moment, les visiteurs sont montés en puissance et sont devenus plus dangereux. Mais ils ne jouaient pas plus juste à l’image de De Bruyne, qui dosait mieux ses passes mais a expédié son coup de tête nettement au-dessus alors qu’il était seul au second poteau (34e).

À la reprise, Liverpool a sérieusement haussé le ton sur le plan offensif et Mané a été récompensé (59e, 1-0).

Alors qu’il n’avait rien proposé jusque-là, City a égalisé grâce à Phil Foden, qui a profité d’un effort personnel de Gabriel Jesus (69e, 1-1).

Grâce à un superbe travail de Salah, Liverpool a mené une deuxième fois à la marque (76e, 2-1).

Mais ce 6e but de l’Égyptien a été effacé par De Bruyne d’une reprise du pied gauche enroulée, qui finit au fond des filets d’Alisson grâce à une déviation de Matip (81e, 2-2).

Dries Mertens fait son grand retour

Naples a encore allongé sa série de victoires en allant s’imposer 1-2 à la Fiorentina, dimanche. Après sept journées, les Napolitains sont en tête avec le maximum de points (21) devant l’Inter (17) et l’AC Milan (16), qui se déplace à l’Atalanta ce dimanche soir (20h45). Chez les leaders, Dries Mertens est monté au jeu (84e) et a fait ses débuts cette saison après une blessure à l’épaule.

La première période a été disputée à un rythme élevé avec de nombreuses occasions. La Fiorentina a ouvert la marque par Lucas Martinez Quarta, d’une demi-volée à bout portant (28e, 1-0). Naples a réagi et a égalisé via Hirving Lozano (39e, 1-1) avec un peu de chance. En effet, après avoir repoussé le penalty de Lorenzo Inisgne, Bartlomiej Dragowski a encore eu la main ferme sur le coup de tête d’Insigne sur le rebond mais le ballon est arrivé dans les pieds de l’attaquant mexicain, qui a frappé juste.

La seconde période a débuté par le coup de tête victorieux d’Amir Rrahmani sur un service de Piotr Zielinski (50e, 1-2). La Fiorentina a bien tenté de refaire son handicap, en vain.

Adnan Januzaj et la Real Sociedad ratent le coche

La Real Sociedad a manqué l’occasion de prendre la tête du championnat d’Espagne dimanche en allant partager l’enjeu chez le dernier du classement, Getafe (1-1). Le club basque rejoint toutefois le Real Madrid, battu 2-1 à l’Espanyol plus tôt dans la journée, et l’Atlético à la première place avec 17 points.

Sandro Ramirez (40e, 1-0) a donné le premier point de la saison à Getafe et Mikel Oyarzabal a égalisé pour la Sociedad (68e, 1-1). Chez les visiteurs, Adnan Januzaj est monté au jeu (82e).

Alexis Saelemaekers s’impose

L’AC Milan, avec Alexis Saelemaekers pendant 90 minutes, s’est imposé 2-3 à l’Atalanta dimanche dans le match de clôture de la 7e journée du championnat d’Italie. Les Rossoneri retrouvent la deuxième place avec 19 points, deux de moins que Naples (1er) et deux de plus que l’Inter Milan (3e). L’Atalanta est 8e (11 points)

Stefano Pioli a de nouveau laissé Olivier Giroud sur le côté, optant pour le trio Saelemaekers-Diaz-Rafael Leao en soutien d’Ante Rebic. En défense, Simon Kjaer et Davide Calabria, qui a ouvert la marque après 28 secondes (0-1), étaient à nouveau titulaires. Milan a doublé l’écart par Sandro Tonali, qui a profité d’une erreur de Remo Freuler (43e, 0-2).

À la reprise, le coach de l’Atalanta a effectué plusieurs changements mais cela n’a pas empêché les Rossoneri de faire le trou par Rafael Leao (76e, 0-3). L’équipe de Bergame a malgré tout continué à espérer arracher un point mais a dû patienter avant de réduire son retard sur penalty par Duvan Zapata (86e, 1-3) et par Mario Pasalic (90e+2, 2-3).

Jan Vertonghen surpris

Au Portugal, Jan Vertonghen et Benfica, qui restaient sur une série de sept victoires, se sont fait surprendre par Portimonense à domicile (0-1) Avec 21 points, les Benfiquistes restent leaders au terme de cette huitième journée mais ils ne comptent plus qu’un point d’avance sur le FC Porto et le Sporting. Le but de Lucas Possignolo (66e, 0-1) permet à Portimonense de se hisser en 5e position (14 points).

Regrets pour Jason Denayer

Au terme d’un derby spectaculaire, Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais n’ont pu se départager dans un match comptant pour la 9e journée du championnat de France (1-1). Les Gones ont ouvert le score grâce à Houssem Aouar (42e, 0-1), mais les Verts se sont arrachés sur un penalty transformé par Wahbi Khazri (90e+4, 1-1).

Longtemps aux commandes, l’OL a perdu son gardien Anthony Lopes, expulsé pour une main hors de sa surface (74e) et Jason Denayer est monté au jeu juste avant (68e).

Malgré ce bon résultat, l’ASSE est toujours lanterne rouge avec 4 points et Lyon reste scotché à la dixième place (13 points).