Uccle : un subside communal pour aider les habitants dans leurs projets citoyens

La commune d’Uccle appelle ses habitants à candidater pour son subside « Coup de pouce », une aide financière pour tout projet de quartier ou destiné à la collectivité.

Jusqu’au 24 octobre, les Uccloises et Ucclois pourront obtenir un soutien financier communal, le subside « Coup de Pouce projet citoyen ». Son objectif ? Permettre aux habitants de disposer d’un petit budget pour mettre en œuvre des projets de quartier ou destinés à la collectivité.

Ce subside appuie en priorité les projets qui ont un impact sur la transition écologique, la lutte contre l’isolement, l’échange de savoirs, l’entraide et la solidarité, l’embellissement d’un quartier, la diffusion et animation culturelle. L’aide pourra aller jusqu’à 1000 euros pour mettre en œuvre des projet de quartier et jusqu’à 3000 euros pour un projet destiné à l’ensemble de la commune.

Pour introduire une candidature, les intéressés peuvent retrouver le règlement et le formulaire de demande sur le site Internet de la commune d’Uccle.

Selon un communiqué de la ville, les éditions 2019 et 2020 du subside « Coup de Pouce » ont déjà récompensé 27 projets très divers et enthousiasmants : l’organisation d’une fête de quartier et de conférences, le soutien au Repair Café, à une grainothèque, à un Ciné-club de quartier, l’appui au développement d’un jardin et de plusieurs potagers collectifs, la création d’un poulailler, et encore bien d’autres projets.