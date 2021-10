Bernard Tapie est décédé, ont annoncé ses proches ce dimanche matin.

Dominique Tapie et ses enfants ont annoncé ce matin via le journal La Provence le décès de leur mari et père Bernard Tapie.

L’homme d’affaires français, ancien ministre et président de l’OM, avait 78 ans.

Il a été emporté par un cancer qui le faisait souffrir depuis des années.

Plus d’infos dans les prochaines minutes.