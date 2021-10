Des coups de feu tirés à Molenbeek: une personne blessée à la jambe

02/10 20:00 → 03/10 18:00

Samedi après-midi, un front froid très actif et ondulant atteindra notre pays et traînera jusqu'à dimanche. Il sera responsable de pluies abondantes dont la plus grande partie tombera entre samedi soir 20h et dimanche après-midi 14h. Sur l'ensemble de l'épisode, entre samedi et dimanche après-midi, nous attendons les cumuls en précipitations suivants, exprimés en mm ou l/m², sachant que localement, ils pourront être un peu plus élevés : Flandre Occidentale : 20-50 Flandre Orientale : 30-50 Hainaut : 30-65 Brabants Flamand et Wallon : 20-50 Anvers : 20-50 Namur : 30-65 Luxembourg : 10-40 Limbourg : 5-30 Liège : 5-20 Le code de niveau jaune a été retenu suivant le critère de 25-50 l/m² attendus en 24h de temps. Les provinces de Hainaut et de Namur pourront récolter localement (surtout dans le sud) 50 mm ou un peu plus en 24h. Ces deux provinces passent en vigilance orange. Pour l'état des eaux en Wallonie : http://infocrue.wallonie.be et en Flandre : https://www.waterinfo.be