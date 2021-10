Double alerte de l’IRM: deux provinces wallonnes en avertissement orange!

L’IRM a émis une double alerte sur tout le pays, concernant le vent et des précipitations abondantes. Cette dernière est teintée d’orange dans le Hainaut et la province de Namur pour les fortes pluies qui s’annoncent, dès ce samedi soir. Soyez prudents.

L’IRM a placé l’intégralité du pays en alerte, sauf la province de Liège, concernant de fortes précipitations dès ce samedi soir. Les provinces de Hainaut et de Namur sont même en alerte orange depuis 20 heures.

« Samedi après-midi, un front froid très actif et ondulant atteindra notre pays et traînera jusqu’à dimanche. Il sera responsable de pluies abondantes dont la plus grande partie tombera entre samedi soir 20h et dimanche après-midi 14h », écrit l’IRM.

Sur l’ensemble de l’épisode, entre samedi et dimanche après-midi, nous attendons les cumuls en précipitations suivants, exprimés en mm ou l/m², sachant que localement, ils pourront être un peu plus élevés :

Flandre Occidentale : 20-50

Flandre Orientale : 30-50

Hainaut : 30-65

Brabants Flamand et Wallon : 20-50

Anvers : 20-50

Namur : 30-65

Luxembourg : 10-40

Limbourg : 5-30

Liège : 5-20

Le code de niveau jaune a été retenu suivant le critère de 25-50 l/m² attendus en 24h de temps. Les provinces de Hainaut et de Namur pourront récolter localement (surtout dans le sud) 50 mm ou un peu plus en 24h. Ces deux provinces passent en vigilance orange.

Pour l’état des eaux en Wallonie : http://infocrue.wallonie.be.

Activation du numéro 1722 pour les situations non-urgentes

Le numéro 1722 a été activé en raison des prévisions de fortes précipitations et de vents émises par l’Institut royal météorologique pour samedi et dimanche, a fait savoir le SPF Intérieur. L’administration recommande d’utiliser de préférence le guichet électronique 1722.be, « le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger ». Le numéro d’appel 1722 est également disponible mais un temps d’attente est à prévoir avant d’avoir un opérateur en ligne. Le 112 est réservé aux situations dans lesquelles une vie est en danger.

Seconde alerte

Un deuxième avertissement jaune a aussi été émis pour tout le pays. Il concerne des rafales de vent, dès ce samedi 21 heures jusqu’à dimanche 18 heures. « Une petite dépression se déplacera samedi de la Bretagne vers les îles Britanniques tout en se creusant. Nous serons donc temporairement soumis à un flux plus soutenu. Entre samedi soir et dimanche après-midi, une zone de vents forts traversera notre pays d’ouest en est avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h », écrit l’IRM.