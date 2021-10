Une mère et son enfant fortement intoxiqués au CO à Molenbeek

Une femme et son enfant ont été fortement intoxiqués au monoxyde de carbone (CO) vendredi soir dans leur habitation de Molenbeek-Saint-Jean. Les pompiers bruxellois ont également dû intervenir pour un incident similaire à Jette, mais de moindre ampleur.

Les services de secours ont été appelés à intervenir rue Heyvaert à Molenbeek vers 19h30. Sur place, les pompiers ont découvert une dame et son enfant inconscients dans la salle de bains. Les deux victimes présentant d’importants symptômes d’intoxication ont été admises en urgence à l’hôpital militaire afin d’être réoxygénées, explique un porte-parole des pompiers.

Même après avoir ouvert les fenêtres, les pompiers ont encore mesuré de fortes valeurs de CO. Un chauffe-eau défectueux semble être la cause de l’incident. Comme le fonctionnement et l’arrivée des gaz des installations des autres appartements de l’immeuble semblaient aussi précaires, le gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité à Bruxelles, Sibelga, a coupé le gaz pour tout le bâtiment.

Les hommes du feu ont également été appelés rue Vanderborght à Jette, pour une alerte au monoxyde de carbone. Un détecteur de CO s’est enclenché vers 18h00 dans un appartement. À l’arrivée des pompiers, les résidents, deux adultes et un bébé, étaient déjà dehors. Des valeurs assez faibles ont été relevées près de la chaudière à gaz. Le raccordement entre la chaudière et la cheminée ne semblait pas suffisamment étanche. Sibelga a placé des scellés sur l’appareil. Personne n’a dû être hospitalisé.