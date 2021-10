Deux intoxications au CO2 à Jette et Molenbeek-Saint-Jean

Vendredi, en début de soirée, le SIAMU est intervenu deux fois dans les communes bruxelloises, suite à des intoxications au monoxyde de carbone.

L’automne s’est bien installé et les températures plus basses également. C’est le début de la période de chauffe et, dans son sillage, les intoxications au monoxyde de carbone. Selon un communiqué du SIAMU, hier soir, les services de secours du CU112 ont été sollicités deux fois. Si la première intervention n’a nécessité aucune hospitalisation, la seconde a été plus importante.

À 18h d’abord, le détecteur de CO2 d’un appartement rue Vanderborght à Jette s’est déclenché. À l’arrivée des pompiers, la famille avait déjà évacué l’habitation. Il y avait des faibles taux de CO2 près de la chaudière. La cheminée présentait aussi des petites fuites et laissait échappé des gaz de combustion. Sibelga a scellé l’appareil. Les autres chaudières du bâtiment ont été également contrôlées, mais elles ne présentaient aucun défaillance.

Plus tard, aux alentours de 19h30, le second appel au SIAMU était plus inquiétant. À Molenbeek-Saint-Jean, une maman et son enfant, inconscient dans la salle-de-bain, ont été pris en charge par les pompiers. Il s’agissait d’un empoisonnement aiguë au monoxyde de carbone. Sous escorte d’un SMUR, ils ont été évacués vers l’Hôpital militaire, pour une oxygénothérapie en milieu hyperbare (caisson). Les mesures de CO2, même avec les fenêtres ouvertes, montraient des valeur assez importantes. L’origine de l’intoxication est un dysfonctionnement du chauffe-eau et de l’évacuation des gaz de combustion, combinés avec une absence de ventilation et d’apport d’air frais. Comme le fonctionnement des autres installations au gaz dans la maison de quatre étages laissait à désirer, Sibelga a décidé de couper le gaz pour toute la maison.

Le SIAMU termine son communiqué avec de précieux conseils de prévention : veillez à la bonne ventilation et l’apport d’air frais, installez des appareils conformes par des techniciens agréés, entretenez régulièrement et effectuez les contrôles obligatoires, veillez à la bonne évacuation des gaz de combustion, et enfin, suivez les alertes CO de l’IRM.