L’église Notre-Dame de Laeken illuminée

Après un chantier d’un an pour installer les luminaires, la nouvelle mise en lumière de l’église néogothique Notre-Dame de Laeken a été inaugurée vendredi soir, annonce Beliris.

« Une lueur dorée illumine désormais les arcs de la majestueuse église Notre-Dame de Laeken et une lumière blanche accentue les éléments de la façade qui s’élèvent vers le ciel », décrit l’expert en construction publique pour Bruxelles.

L’éclairage, discret, a été conçu par Light to Light et VK Engineering, qui a créé un jeu d’ombre et de lumière pour mettre en valeur les façades de l’édifice. Au total, 350 projecteurs et 5 kilomètres de câbles ont été nécessaires. Des luminaires LED ont été utilisés pour minimiser la consommation d’énergie. Par ailleurs, l’intensité lumineuse sera diminuée entre minuit et 5h00 du matin.

« C’est plus qu’une belle église, c’est un point de repère symbolique de notre capitale. Je suis de Laeken, ce projet me touche encore plus personnellement. Je suis donc extrêmement fière d’être aux côtés des habitants pour inaugurer cette nouvelle et somptueuse mise en lumière », a déclaré Karine Lalieux, ministre en charge de Beliris.

« Les habitants et habitantes de Laeken sont fiers – et à juste titre – du patrimoine exceptionnel de leur commune. L’éclairage de l’église de Laeken renforce l’identité et l’attractivité de ce quartier si particulier de Bruxelles », ajoute Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme et des Espaces Publics de la Ville de Bruxelles.

La crypte de l’église Notre-Dame de Laeken abrite les tombes de tous les souverains belges ayant régné et leur épouse, ainsi que certains membres de la famille royale belge.

Les travaux, qui ont coûté un million d’euros, ont été réalisés par l’entrepreneur VSE.