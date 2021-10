Tué pour une casquette à Laeken: Mourad déclarait que Dimitri s’était blessé seul

L’accusé s’était rendu de lui-même dans un commissariat à Anderlecht quelques heures après les faits, ont relaté les enquêteurs vendredi, devant la cour d’assises de Bruxelles, où Mourad Harrouchy est jugé pour le meurtre de Dimitri Lueya, à Laeken, en novembre 2019. Il avait alors déclaré qu’il avait eu une dispute avec la victime, que celle-ci avait sorti un couteau et qu’elle s’était plantée elle-même l’arme dans le corps.

Cette version a ensuite évolué jusqu’à ce qu’il admette qu’il était l’auteur du coup de couteau, tout en maintenant que ce n’était pas son arme.

L’accusé s’est rendu au commissariat de la rue Démosthène à Anderlecht le 2 novembre 2019 à 07h10, ont exposé les enquêteurs. « Il a déclaré qu’il venait se rendre à la suite d’une dispute entre une autre personne et lui, à la suite de quoi la personne est décédée. Il était calme et semblait choqué. Il avait avec lui un sac en plastique avec des vêtements souillés de sang. Il a été privé de sa liberté », ont-ils dit.

« Mourad Harrouchy a ensuite expliqué qu’il se trouvait à l’arrière de la voiture d’un copain dont il ne connaît pas le nom, et qu’à côté de lui se trouvait un homme d’origine africaine qu’il ne connaissait pas, et que soudainement une dispute verbale a éclaté. Cet homme a sorti un couteau et a tenté de le poignarder, a-t-il dit. Il a pu esquiver le coup et l’homme s’est planté le couteau dans le corps. Ensuite, le conducteur et lui ont décidé de le déposer à l’hôpital Paul Brien, puis il est rentré chez lui », ont relaté les enquêteurs à la cour.

Mourad Harrouchy, 22 ans, est poursuivi pour avoir mortellement poignardé Dimitri Lueya, durant la nuit du 1er au 2 novembre 2019, sur la banquette arrière d’une voiture, à proximité de la rue de l’Entrepôt à Laeken. Le 1er novembre au soir, Dimitri Lueya, étudiant en marketing à l’EPHEC, âgé de 19 ans, participait à une fête de mariage dans une salle à proximité. Il a accepté de monter dans une voiture conduite par un ami, dans laquelle se trouvait un autre homme côté passager et Mourad Harrouchy à l’arrière. Celui-ci le soupçonnait de lui avoir volé, la veille, sa casquette achetée 150 euros.

Dimitri Lueya a reçu un coup de couteau au niveau de la clavicule droite, porté par Mourad Harrouchy. Il a ensuite été déposé par les trois occupants de la voiture, inconscient et perdant énormément de sang, aux urgences de l’hôpital Paul Brien à Schaerbeek, vers 00h30 le 2 novembre. Une réanimation a été entamée, en vain. La victime est décédée d’un choc hémorragique à 02h10.

Quelques heures plus tard, vers 7h, Mourad Harrouchy s’est rendu à la police.

Il a, dans un premier temps, raconté qu’il s’était agi d’un accident. Mais lors de la reconstitution des faits, il a changé de version, affirmant que la victime avait sorti un couteau et l’avait menacé, puis qu’il était parvenu à s’emparer de l’arme et l’avait retournée contre son propriétaire.