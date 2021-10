L’Hôpital Universitaire de Bruxelles officiellement constitué

L’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) a été officiellement constitué devant notaire mardi et un conseil d’administration a été désigné, annonce l’administration bruxelloise vendredi. Cette nouvelle référence en matière de soins hospitaliers publics regroupe l’Hôpital universitaire Erasme à Anderlecht avec l’Institut Jules Bordet à Bruxelles et l’Hôpital universitaire des enfants reine Fabiola (Huderf) à Laeken.

L’objectif de ce regroupement, mis en oeuvre ces derniers mois par l’Université libre de Bruxelles (ULB) et la Ville de Bruxelles, est de contribuer au développement d’une nouvelle référence de soins hospitaliers publics à l’échelle internationale, «à même de rencontrer des objectifs de santé publique ambitieux tant sur le plan de la garantie de soins de haute qualité pour tous, que sur celui de l’enseignement et de la recherche».

Le HUB comptera à terme un ensemble de 1.420 lits agréés, 840 médecins et 4.000 membres du personnel non médical. Il veut s’appuyer sur l’excellence et la complémentarité des trois hôpitaux qui le composent.

Le conseil d’administration, présidé par l’ancien recteur de l’ULB Didier Viviers, se compose des autorités de la Ville de Bruxelles et de l’ULB, de représentants d’Érasme, de Bordet et de l’Huderf ainsi que de deux administrateurs indépendants.

Un comité de direction et un comité médical commun seront constitués d’ici la fin du mois de novembre.

«C’est un cap important qui vient d’être franchi dans l’histoire de chacune de ces trois institutions mais aussi pour notre pays», ajoute Annemie Schaus, rectrice de l’ULB. «En œuvrant à la création d’une nouvelle référence en matière de soins publics, nous dessinons les contours d’un modèle hospitalier qui consacre l’excellence et l’accessibilité des soins que, chaque jour, ces hôpitaux prodiguent.»