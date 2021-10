Dix personnes encourent jusqu’à six ans de prison pour des plantations de cannabis

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis vendredi des peines de six mois à six ans de prison à l’encontre de 10 personnes poursuivies pour appartenance à une organisation criminelle. Les prévenus détenaient cinq plantations de cannabis dans le Brabant flamand et à Bruxelles.

La police a ouvert une enquête après la découverte de 286 plants de cannabis chez un couple de Zaventem en juin 2019. Les suspects ont alors expliqué avoir été recrutés par un Albanais, identifié par la police comme étant B.T.

Quelques mois plus tard, la police a découvert une deuxième plantation en lien avec B.T. à Wemmel.

Grâce aux enquêtes de téléphonie et aux observations de terrain, les enquêteurs ont ensuite pu identifier l’ensemble du réseau constitué par B.T ainsi que deux nouvelles plantations, l’une à Schaerbeek et l’autre à Saint-Josse-Ten-Noode.

Le cannabis cultivé était destiné à la vente, après quoi les suspects allaient chercher de nouveaux plants aux Pays-Bas. Selon la police, B.T. agissait comme intermédiaire entre différents revendeurs.

Le 19 novembre 2020, des perquisitions ont été menées au domicile de plusieurs suspects, dont l’un possédait également une plantation chez lui.

Le parquet a requis vendredi six ans de prison pour B.T. et cinq ans pour ses deux principaux associés. Pour les sept autres prévenus, le ministère public a requis des peines allant de six à 40 mois d’emprisonnement.

Le jugement est attendu dans quelques semaines.