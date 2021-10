Vers un équilibre garçons-filles dans le hockey belge?

La Ligue francophone de hockey veut atteindre un équilibre entre garçons et filles d’ici cinq ou six ans. - Sylvain Piraux.

Le hockey féminin ne veut pas se reposer sur ses acquis et souhaite casser les clichés. Voilà pourquoi la Fédération et les Ligues relancent une nouvelle campagne de communication pour attirer plus de filles dans les clubs.