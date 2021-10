La police recherche Roger Hallard, disparu de Berchem-Ste-Agathe depuis une semaine

Le vendredi 24 septembre 2021 dans le courant de l’après-midi, Robert Hallard, un homme âgé de 67 ans, a quitté à pied son lieu de résidence situé avenue Josse Goffin à Berchem-Sainte-Agathe et ne s’est plus manifesté depuis. La police lance un avis de recherche ce vendredi.

Roger Hallard mesure 1m65 et est de corpulence maigre. Il a les cheveux gris mi-longs et un aspect négligé.

Aucune description vestimentaire n’a pu être établie.

« Il est demandé à Robert de bien vouloir contacter ses proches afin de les rassurer », indique l’avis de recherche.