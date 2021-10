Vincent Kompany: «Kouamé? Un petit crampon qui griffe une jambe»

Anderlecht accueille le FC Bruges ce dimanche (13h30).

Après avoir raté deux belles occasions contre Gand (1-1) et Ostende (2-2), Anderlecht reçoit le champion de Belgique en titre, le FC Bruges, ce dimanche. Un « Topper » toujours aussi attendu dans le monde du football belge. « On veut mettre le feu dans un stade plein, avance Vincent Kompany. On a toujours la même ambition de se donner à fond durant les 95 minutes de la rencontre. Mes joueurs se sont bien entraînés, tout le monde est prêt dont Ait El Hadj et Colassin. On veut atteindre notre meilleur niveau. »

Ce sera évidemment nécessaire face à des « Blauw en Zwart » qui ont montré en milieu de semaine à Leipzig qu’ils étaient capables d’atteindre un très haut niveau. « J’ai été impressionné par leur performance, reconnaît Kompany. Je les félicite pour cette victoire. Qui plus est en Ligue des champions. C’est important pour le football belge. C’est le favori pour le titre de champion. Bruges, c’est quand même une équipe capable de faire un résultat contre le PSG de Messi et Neymar et gagner à Leipzig. »

Le défi s’annonce donc de taille pour Anderlecht qui ne sait toujours pas s’il pourra compter ou non sur Christian Kouamé. Exclu dimanche à Ostende, l’Ivoirien saura ce vendredi après-midi s’il peut jouer ou non le « Topper ». « Pour ma préparation de match, ce n’est pas trop ennuyant parce que j’ai de nombreux joueurs pour jouer devant, affirme Kompany qui a revu son jugement concernant Kouamé.

Dimanche dernier, de loin, j’estimais que c’était une carte rouge directe. Depuis lors, j’ai revu les images et je me dis que cela ne méritait pas une rouge. C’était un petit crampon qui a griffé une jambe. Il n’y a pas eu d’impact, ni intensité. Finalement, Kouamé a déjà été sanctionné pour cette faute pendant 45 minutes. C’est suffisant. On espère ne pas être sanctionné davantage que la deuxième période à Ostende. »