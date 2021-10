Coronavirus à l’école: 1.800 élèves testés positifs au cours de la dernière semaine

Le nombre de cas de coronavirus recensés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles est en augmentation, à en croire le rapport des équipes de promotion de santé à l’école (PSE), en collaboration avec l’ONE.

Ainsi, durant la semaine du 20 au 26 septembre 2021, 1800 cas de COVID-19 à l’école ont été signalés aux équipes PSE, dont 1618 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en FWB, soit 0,18 % des élèves.

L’exhaustivité des données de cette semaine étant de loin supérieure à celle des semaines précédentes (+90 % des équipes PSE ont pu rapporter des données), il n’est pas opportun d’interpréter la hausse des cas et des incidences en termes d’augmentation de celles-ci, mais comme un meilleur reflet de la situation actuelle par rapport aux semaines précédentes.

Il a été choisi d’identifier le nombre de nouveaux contacts à haut risque (ou contacts étroits) et non plus le nombre de nouvelles mises en quarantaine pour apprécier les mesures pour limiter la propagation du virus car avec la vaccination complète et les infections récentes cette quarantaine est variable.

Durant la semaine du 20 au 26 septembre 2021, 1941 élèves de l’enseignement fondamental, 2176 élèves de l’enseignement secondaire et 1205 membres du personnel encadrant ont été déclarés contacts étroits, d’après les informations connues des équipes PSE.

Parmi les cas élèves pour lesquels le motif du test est connu, 41 % ont été testés pour symptômes, 26,5 % pour un contact étroit à l’école (20 % pour un contact étroit avec un élève, 6,5 % pour un contact étroit avec un membre du personnel) et 26 % pour un contact étroit dans la famille.

Parmi les cas membres du personnel pour lesquels le motif du test est connu, 71 % ont été testés pour symptômes, 12 % pour un contact étroit dans la famille et 10 % pour un contact à l’école (6 % contact membre du personnel, 4 % contact élève).