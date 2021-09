Un Brugeois dans le coma après avoir été poignardé dans un parking bruxellois

L'agresseur de la victime est un étudiant avec qui il suivait une formation ayant trait à l'art des cocktails...

Hessels, un Brugeois de 29 ans, a été poignardé dans le parking souterrain bruxellois de la place de la Monnaie dans la nuit de mercredi 22 à jeudi 23 septembre. Touché à la gorge, au niveau de l’artère carotide, il est toujours dans un état grave et plongé dans le coma depuis plus d’une semaine.

C’est un Ostendais de 19 ans avec qui la victime suivait une formation à l’European Bartender School, à Malines, qui a été inculpé et envoyé en prison suite à cette tentative de meurtre.

Gus Hessels était ce soir-là à Bruxelles parce que, dans le cadre d’une sortie scolaire avec un encadrant et six autres étudiants dont son agresseur, il faisait la tournée des meilleurs bars à cocktails de la capitale, lui qui s’apprête à ouvrir son propre bar « Letzz… Social Club », à Malines, dans le courant du mois d’octobre prochain.

Gus Hessels a été transféré de Bruxelles à Bruges dans l’hôpital AZ Sint-Jan. « Il est stable, mais, quand je le vois allongé, ça reste difficile. Il est intubé, sous respirateur. Et son nerf dentaire est rompu et n’a pas encore pu être réparé, ce qui peut avoir des conséquences sur la déglutition et la parole. Il devait lancer une nouvelle entreprise le mois prochain et, avec cette lâche attaque, nous devons simplement espérer qu’il revienne », a témoigné sa maman, Tine Hessels, auprès de nos confrères du Nieuwsblad.