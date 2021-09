Pas d’assouplissements concernant le port du masque en Wallonie

Le Gouvernement de Wallonie a décidé de maintenir l’obligation du port du masque dans les secteurs où il est actuellement d’application dans le sud du pays. Il n’y aura donc pas de changement au 1er octobre.

Lors du dernier Comité de concertation, il avait été décidé d’assouplir, à partir du 1er octobre, les obligations relatives au port du masque en mainteannt un socle fédéral minimum, laissant aux autorités régionales la possibilité de prévoir des mesures plus contraignantes. Ce jeudi, le Gouvernement de Wallonie s’est penché sur la question.

« A l’heure actuelle, le Gouvernement wallon considère que la situation épidémiologique requiert d’adopter une attitude prudente en matière de port du masque, qui reste un outil extrêmement important pour prévenir la propagation du virus. Par conséquent, il a décidé de maintenir les obligations actuelles relatives au port du masque, et de ne pas appliquer les assouplissements à partir du 1er octobre », indique-t-on.

Le port du masque restera donc obligatoire dans toute une série de situations, notamment dans les transports en commun et les gares, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements Horeca, dans les salles de conférence, les foires commerciales, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations. Dans les lieux très fréquentés tels que les rues commerçantes, les marchés annuels et les foires, le port du masque reste également obligatoire.

Dans les lieux ou évènements durant lesquels le Covid Safe Ticket sera d’application le 1er octobre (discothèques et évènements de masse), le port du masque ne sera pas obligatoire pour les visiteurs. Lorsque le Covid Safe Ticket « étendu » à plusieurs secteurs sera d’application en Wallonie (cfr communication du Gouvernement wallon du jeudi 24/09), les modalités relatives au port du masque seront revues par le Gouvernement dans certains secteurs.

« Le Gouvernement de Wallonie appelle les Wallons et les Wallonnes à continuer à faire preuve de prudence. Le virus continue à circuler, et il est indispensable de continuer à appliquer les gestes barrières lorsque c’est possible. Il encourage également l’ensemble des personnes non-vaccinées à se faire vacciner, le vaccin étant la seule alternative pour retrouver une vie normale », conlut le message.