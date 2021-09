La 8e édition du Trajet Emploi revient à Forest, Uccle et Saint-Gilles

Du lundi 4 octobre au lundi 13 décembre 2021, se tiendra la 8e édition du Trajet Emploi, organisée par les communes de Forest, Uccle et Saint-Gilles, avec leurs Maisons de l’Emploi respectives ainsi que l’ensemble de leurs partenaires.

Le projet intercommunal proposera divers plans d’action pour rapprocher les citoyens des employeurs et (re)construire leur avenir professionnel.

« À l’heure de la Covid, il est plus que jamais nécessaire de tout faire, tout tenter, pour garantir à chacun l’accès à un emploi de qualité ! C’est pourquoi, les 3 communes de la zone emploi « Sud » s’associent une nouvelle fois dans l’organisation du Trajet-Emploi ! »

Celui-ci démarre, du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021, à Uccle où seront organisés des ateliers « Let’s Go Jobhunting » 100% pratiques dédiés aux jeunes âgés de 17 à 25 ans et centrés sur l’affirmation de leurs compétences.

La Ferme Rose et le Centre Culturel d’Uccle accueilleront ces journées qui offriront l’opportunité de participer à des entretiens individuels avec un Job Coach, pour ensuite assister à une ou plusieurs activités. Ces jeunes pourront, au choix, discuter de leur avenir professionnel avec des acteurs de l’emploi et de la formation, explorer les pistes pour devenir entrepreneur ou s’entrainer à passer un entretien d’embauche.

Forest, quant à elle, lancera son coup d’envoi le lundi 18 octobre 2021 « De la terre à l’assiette », une journée autour des métiers agroalimentaires et environnementaux, en passant par des activités d’emploi et de formation, dans le quartier du Bempt.

Le mercredi 20 octobre 2021 « Horeca Job », une matinée à propos des informations et des astuces destinées aux professionnels du secteur qui souhaitent recruter, et une après-midi sur l’entretien d’embauche avec des employeurs de l’Horeca, à la Maison de l’Emploi de Forest.

Le jeudi 28 octobre et le jeudi 4 novembre 2021, « Je suis jeune et je trouve un emploi », une matinée pour partir à la découverte des différentes aides qui existent pour les jeunes entre 18 et 25 ans, la seconde matinée offrira la possibilité aux jeunes et aux parents de discuter et d'échanger sur le thème « agir pour mon futur professionnel » au Quartier Saint-Antoine de Forest.

Le mercredi 09 novembre 2021 se focalisera sur le mentorat, le temps d’une après-midi consacrée à la découverte des programmes de mentorat dans le but de booster les recherches d’emploi, à la Maison de l’Emploi de Forest, au 1er étage.

Saint Gilles reprend le flambeau le jeudi 10 novembre 2021 avec « Explorama », deux sessions en une journée pour participer aux animations d’exploration des différents secteurs d’activités et d’environnements professionnels.

Tract. - D.R.

Du lundi 15 novembre au jeudi 18 novembre 2021, lors de son salon interactif « Connecte-toi », la Mission locale de Saint Gilles délivrera des trucs et astuces, dans le but de trouver un travail via les applications, les réseaux sociaux et Internet, à l’Atelier du web. Plusieurs nouveautés avec des activités visant à soutenir l’engagement de chercheurs d’emploi par le biais d’aides à l’emploi seront au programme.

Quant aux femmes, « Women at job » leur consacrera toute la journée du lundi 22 novembre 2021 pour leur présenter un panel de bons plans concernant l’entreprenariat au féminin et les services de soutien à la recherche d’emploi pour les femmes, à la Maison du Peuple au Parvis de Saint-Gilles.

Le lendemain, « Focus sur l’aide aux personnes » propose un tour d’horizon, secteurs et métiers dédiés à l’aide aux personnes qui se déroulera à la Maison de l’Emploi de Saint Giles.

Le 23 novembre 2021, le fameux « Networking 360° » est une opportunité de rencontrer des recruteurs potentiels et des conseillers d’ISP (insertion socioprofessionnelle), pour offrir de l’aide à la recherche d’emploi.

La journée du 25 novembre 2021 proposera la visite du Pôle et Emploi Logistique, rue du Charroi à Forest, et une matinée consacrée à la découverte des métiers liés à l’économie circulaire (gestion, revalorisation et traitement des déchets) à la recyclerie de Saint-Gilles.

Forest propose sa dernière activité le jeudi 2 décembre 2021 au centre culturel Brass, une journée complètement dédiée à l’entreprenariat, sous le slogan « Lance-toi ».

La clôture du Trajet Emploi se passera à Saint Gilles avec la 8e édition du « St’Art Job » au Centre Culturel Jacques Franck. Cette journée d’échanges et d’informations - autours des métiers des arts, de la diffusion et de la création - permettra aux participants de découvrir différentes facettes des métiers culturels et artistiques et d’échanger avec des professionnels du secteur autour du « statut d’artiste ».

L’éventail d’activités du Trajet Emploi de cette année est né une fois encore, d’une intelligence collective. En effet, les 3 zones n’ont eu de cesse de collaborer, de s’investir, de faire preuve de créativité tout en s’adaptant aux circonstances actuelles, afin d’assurer un service optimal pour les chercheurs de l’avenir. Et, dans ce sens de continuité, la page du Trajet Emploi 2021 se trouve depuis début septembre sur le site de La Maison de l’Emploi de Forest avec un dispositif d’inscription pour chaque date de cette édition.

« L’un des principaux aspects positifs de cette collaboration entre nos trois communes est de nous permettre de mutualiser nos forces, et de présenter un panel plus diversifié et non redondant d’activités aux chercheurs d’emploi de notre zone. Je pense que c’est une manière intelligente d’envisager le soutien à l’emploi. », nous dit Charles Spapens (PS), échevin de l’Emploi de Forest.