Réaménagement du square Appollo à Schaerbeek est pour plus de convivialité

Depuis plusieurs années, de nombreuses plaintes ont été adressées par les habitants des tours Apollo du Foyer schaerbeekois et riverains du quartier.Celles-ci concernaient en particulier les nuisances olfactives dues aux canisites, les nuisances sonores dues à la plaine de jeux et jeux de ballons, les nuisances sonores liées à l’augmentation de la fréquentation des lieux, les petits trafics, l’intrusion sur les balcons, le manque de verdure sur le site ou encore la structure du square décrié comme trop vaste, trop vide, trop minéral.

« L’aménagement urbain est une des clefs de la rénovation de Schaerbeek depuis plus de 20 ans, rappelle Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. « Situé à deux pas de la place Helmet, le square Apollo est né d’une concertation citoyenne avec ses habitants dans le cadre d’un Contrat de quartier. Après des évaluations, avec ces habitants encore, nous entamons aujourd’hui de nouveaux travaux pour adapter au mieux l’espace à leurs nouvelles demandes. »

La commune entend aussi améliorer la convivialité, l’infrastructure, les espaces verts existants et adapter l’espace public au regard des ambitieux objectifs communaux en matière de verdurisation de l’espace public et du « Plan Climat » communal récemment adopté.

Le projet de réaménagement vise deux objectifs complémentaires : d’une part, l’apaisement du quartier en répondant aux diverses plaintes des citoyens, d’autre part, augmenter la végétalisation des espaces publics, l’adaptation aux changements climatiques via la réduction des îlots de chaleurs, une meilleure gestion des eaux et l’embellissement de la commune. Ce projet est l’un des premiers Quick Wins (Listes des projets de végétalisation de l’espace public) du nouveau Plan de végétalisation de l’espace public communal qui sera dévoilé très prochainement.

Pour Vincent Vanhalewyn (Ecolo), Premier Echevin, « améliorer les espaces publics est notre souci quotidien : permettre aux enfants de jouer, garantir la quiétude des riverains, végétaliser la place, tout cela contribue à l’amélioration de la qualité de vie du quartier ».

« Ce projet de verdurisation et d’augmentation des espaces verts s’inscrit dans les actions d’amélioration de la qualité de vie des Schaerbeekois et est une première réalisation concrète du Plan de végétalisation des espaces publics que je présenterai prochainement avec mon Collègue en charge du Plan Climat. Offrir davantage d’espaces verts, déminéraliser les espaces minéraux et embellir notre commune dans les quartiers densément peuplés est une priorité au regard des enjeux climatiques et urbains qui pèsent sur notre société », déclare Deborah Lorenzino (DéFI), échevine des Espaces Verts.

Ce projet prévoit un réaménagement de l’espace public et ambitionne tout d’abord d’augmenter substantiellement la végétalisation du square Apollo via l’agrandissement des espaces verts. De nouvelles pelouses, plantations, arbres viendront embellir le square et créer des îlots de fraîcheur. Les eaux pourront par ailleurs mieux s’écouler directement dans le sol. Plusieurs bacs de plantations avec arbre seront par ailleurs installés au niveau du parvis de la tour 2 du foyer schaerbeekois. La plantation de 10 nouveaux arbres d’alignement (essence Alnus Cordata) est également prévue dans les rues H. Jacobs et G.Raemaekers qui ne comptent aujourd’hui aucun arbre.

La plaine de jeux actuelle au niveau du pied de la tour 2 sera déplacée au centre de la zone verte arborée. Nouvelle clôture pour protéger les enfants, plantation d’une haie, revêtement en écorce de pin, nouveaux bancs permettront d’accueillir familles et enfants dans une zone plus apaisée. Les deux canisites actuels, qui entraînaient de nombreuses plaintes sur le square, seront remplacés par un nouveau canisite unique plus grand au niveau de l’angle G.Raemaekers/R.Vandevelde dans l’îlot de pelouse.

Afin de diminuer les nuisances sonores au pied de la tour 2, la création de quattre buttes surélevées en pavés de récupération au niveau du parvis de la tour visera à empêcher les jeux de ballons et autres nuisances. Ce projet est financé par la commune de Schaerbeek et est soutenu par une subvention régionale « Soutien régional aux actions communales de mobilité 2021 » visant la transformation de surface minéralisée en zones plantées et le renforcement du maillage vert.

Les travaux dureront plusieurs semaines et seront achevés fin de l’automne.