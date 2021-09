Watermael-Boitsfort: l’émouvant départ à la pension de monsieur Victor!

L’inspecteur de quartier, que toutes et tous surnomment Vic, est parti ce jeudi à la pension sous les acclamations et les applaudissements d’une magnifique haie d’honneur…

Pour son dernier jour de travail avant une pension bien méritée, Monsieur Victor, 61 ans, dont 27 ans à la police et 18 ans comme inspecteur de quartier à Watermael-Boitsfort, a été accueilli sous les acclamations et les applaudissements d’une magnifique haie d’honneur de petits écoliers de l’école de la Sainte-Famille.

La police Marlow n’a également pas manqué d’adresser sur sa page Facebook un « dikke merci » à celui qui était devenu la mascotte de tout un quartier et s’occupait entre autres des traversées des enfants. « 27 ans au service de la police mais surtout au service des habitants de son quartier de Watermael-Boitsfort ! Il a toujours fait l’unanimité auprès de ses collègues comme de la population. Dans son quartier (Floréal), « Vic » Frerie, c’est une institution ! Pour les jeunes et les moins jeunes. Par beau temps comme par grand vent, on le retrouvait devant « son » école ! Bonne continuation ! Le challenge sera grand pour ton successeur », a commenté la police Marlow.