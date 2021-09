Oldtimers: parade de voitures ancêtres à Evere

Le dimanche 3 octobre, une parade de voitures ancêtres sillonneront la commune.

Le rendez-vous est donné devant la Maison Communale vers 11h30 pour commencer par un apéritif convivial. Vers 13h00, le parcours de la parade démarrera d’Evere Centre pour un tour dans les trois quartiers commerçants de la commune.

À partir de 14h30, le cortège rejoindra le marché du dimanche où les voitures stationneront sur la place Saint-Vincent. Des animations seront prévues sur le marché Saint-Vincent pour le bonheur des petits et des grands.

Tout au long de cette journée et lors des escales, les amateurs pourront approcher les somptueuses voitures de collection pour les admirer de près et connaître leur histoire à travers le temps ; et bien sûr, prendre des photos et faire de beaux selfies