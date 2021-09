La Ville de Bruxelles lance sa 1ère journée du Bien-être animal

Deux jours avant la Journée Mondiale des Animaux, la Ville de Bruxelles offre à ses citoyens et ses citoyennes un événement entièrement gratuit qui met à l’honneur nos compagnons à quatre pattes et les animaux sauvages avec qui nous partageons la Ville. Rédaction d’une charte du Bien-être animal, éducation, toilettage, balades ou encore protection animale : le programme de cette première édition s’annonce ambitieux.

En 2021, les Bruxellois et leurs fidèles compagnons sont donc conviés dans l’écrin de la Ferme du Parc Maximilien pour une journée festive autour du lien tout particulier que nous partageons, en tant que société, avec les animaux. Un lien que la Ville de Bruxelles veut entretenir et renforcer au travers de la rédaction participative d’une Charte bruxelloise du bien-être animal.

« Le bien-être humain est indissociable du bien-être animal : il était donc important pour nous de mettre en évidence la place des animaux dans notre société, dans nos vies et dans notre Ville », souligne Zoubida Jellab (Ecolo), échevine du Bien-être animal. Cette Charte sera un outil central pour les équipes de la Ville de Bruxelles dans leurs interactions quotidiennes avec les animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages.

De nombreux divertissements seront donc prévus pour nos amis à 4 pattes et leurs maîtres : balade canine, toilettage, promenade culturelle sur le thème des animaux en ville ou encore ateliers par la Ferme du Parc Maximilien et la Ferme Nos Pilifs. Sur place, des associations de protection animale comme A.D.A., Ever’y Cat ou Chats Libres sont présents pour informer et sensibiliser sur les différents enjeux liés aux animaux dans le Capitale. « Cette journée donnera le ton de notre action et offrira de la visibilité à la présence des animaux dans notre vie de tous les jours », souligne Zoubida Jellab.

Programme à retrouver sur www.bruxelles.be/journee-bien-etre-animal

Le nombre de participants à certaines activités étant limité, mieux vaut s’inscrire au préalable par mail bienetreanimal@brucity.be