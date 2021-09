«L’ennemi», de Stephan Streker: «Il ne s’agit pas d’un film sur l’affaire Wesphael»

Les grandes affaires judiciaires inspirent de plus en plus les réalisateurs de cinéma et de séries. C’est le cas de «L’ennemi» (sortie en Belgique le 26 janvier 2022), le 4e long-métrage du Belge Stephan Streker. «Attention», prévient le réalisateur. «Il ne s’agit pas d’un film sur l’affaire Wesphael».

************ ** ************************** *** ***** ** ***** ******** ** ***** ********* ***** ***** ********** *** *** ******* ********* **** *** ******** ********** ***** **** *** ******* ********** ** ** **** ************ ** *** *** ****** ******* *** ** ** **** **************** ******* ******* ******** ************ ** ******* ** ********** **** **** ** **** ********** ********** ******** ****** **** ********* ******** ** *********** ******** **** *** ** **** ** **** *** *********** ********* ** ***** **** ** *** ****** **** ***** ******* *** ****** ***** ***** *** ** *********** ********* ** ********** *** ** ********* ** ***** ** ***** *** *********** ************ ** ************ ***** ****** ********* ** ** ***** **** *** **** ********************** ***** ********* ******** ** *********** ****** ** ***** *********** ******* ** **** ** ********** ********* ****** **** ** ********** ** ** ***** ******* ******** ********** ******** ** ********* ***** ********* **** ***** ******* ******************* ******** ******* ******** ****************** **** **** ** ***** ***** ****** ******* **** ********* *** ****** *** ******* ******* ****** ********* ****** ********** ** ************* ** ********* ********* ** ****** ************* ** ** ************* ***** ** **** *** *** *********** **** ** *** ******** *** *** ********* *** *** ********** ****** **** ** ***** ** ***** ** **** *** ** ******** **** ** ******** ********** **** ** ******** ** **** *************** ** **** ***** *** ********** ********** ** ** ******** ******** ****** ** ******* ***** *** * *********** ******** ** ******* ** ******** ** *** ****** *** ***** ** *** ******************* ******* ******* * ***** ******** ** ********* ******* ********** ********* *** ***** ********* ********** ** ** **** **** *** *********** ********* ********** ** *** *** *********** ** ****** ***** ** ******* ** ****** ***** *** ******* ********************** ******* ******** ** ******** ** **** ** **** ** ******* ******* ********* ** *** ******* ** ******** ** **** ** ***** ********** *** ***** ** ** ****** * *** ** **** ***** *********** ***** **** ** **** *** ****** ******** *** *** ******* **** *** ***** ********* ** ** ********** ** ** **** *** ** ******** ** **** *** ********* ************* *** ********* *************** **** ******* ************** ***** ***** ******* ** ************* ***** *** *** **** ****** ****** ********* ** ******* ********** ** *** ************ ** ************ ********** ******* ******* * ***** ********* ******* ** ***** ***** *** ** ******* ********* ***** ******* *** *** **** ****** ****** ***** ********* **** *** ******* **** ** **************** ********** ****** ******* * ***** *********** **** *********** ******* ******** ****** ******* ** ******** ****** ** ********* *********** *** ******* ** ** *********** **** ** *** ************** ***** ** ***** **** **** ******* ** ** ********** ***************** * *** ******* ** ********* ***************** ********* *** ***** ********** **** ***** ******* ** ********* ***** *** * ***** *********** **** **** ****** ** ************ ** **** ** *** ** ******* ** **** ** ************ ** *** * *********** ****** ** ******** ****** ** ***** *** ************* ** ******** ***** *** ** *** **** ***** ************ ** ** ******* ** ** ****************** *************************** ******** *** ********* ************** ** ** ****** ** **** ********** ** ** ****** ***** *** *** ********** ****** ********