Hôtel Continental: le PTB veut reconvertir le bâtiment en Maison du Peuple

Suite à l’appel d’offres de la majorité communale pour l’hôtel Continental, le PTB a introduit un projet pour y créer une Maison du Peuple. Occupé jusque-là par des services de la Ville, le bâtiment public est aujourd’hui mis en location via un bail emphytéotique pour une durée de 50 ans, prolongeable à 99 ans.

Mathilde El Bakri, cheffe de groupe du PTB à la Ville de Bruxelles, réagit à l’appel d’offres de la Ville de Bruxelles. « La majorité de la Ville de Bruxelles semble manquer d’inspiration pour faire bon usage de ses bâtiments : nous sommes pourtant face à une opportunité en or. Il y a environ 3.000 m2 à reconvertir. Pourquoi ne pas en profiter pour répondre aux besoins de la population ? Il ne faut pas laisser tomber ce bâtiment aux mains du privé. D’autant plus que sa situation centrale est ultra stratégique. »

L’élue de gauche poursuit. « Dans notre offre, nous plaidons pour un espace de rencontre ouvert sur le quartier avec des activités socio-culturelles mais aussi une maison médicale, une crèche, une salle de sport et une salle d’étude. L’accès à la culture et au sport fait cruellement défaut dans notre ville. C’est un problème démocratique : nous devons développer dès que possible des alternatives pour que le sport et la culture soient accessibles à tous et à toutes. Pendant le confinement, nous avons aussi vu que les étudiants ne sont pas tous égaux et que la Ville n’a pas réussi à offrir à chacun un espace d’étude, c’est pourquoi nous plaidons également pour une salle d’étude avec wifi gratuit. »