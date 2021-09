Dès ce vendredi 1er octobre, le marché de Stockel reviendra sur la Place Dumon le vendredi et le samedi. Depuis le 18 mai 2020 et la réouverture des marchés à l’issue du premier confinement, il avait en effet dû être déplacé sur l’avenue Baron d’Huart le vendredi et le samedi, afin de permettre le respect des mesures Covid (entrée et sortie séparées, sens de circulation imposé, etc.).