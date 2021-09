La Ville monte un site pour montrer que le centre est facilement accessible

Dur d’arriver au centre ? Bruxelles n’y croit absolument et entend bien le démontrer en lançant une campagne de communication autour de l’accessibilité de ses quartiers commerçants.

La Ville de Bruxelles a lancé le site Fastlane.brussels qui permet de choisir une destination populaire du centre de la capitale et de calculer en quelques clics le temps que ça prendre pour le rejoindre. Une campagne de communication a été mise en place par Tramway21 à l’initiative d’Entreprendre Bruxelles, l’ASBL paracommunale de promotion des quartiers commerçants. Le résultat : une campagne d’affichage et web géolocalisée indiquant les temps et modalités de trajets pour rejoindre les quartiers commerçants. Cette campagne permet également une personnalisation importante des modalités de déplacement.

En pratique, Fastlane est un site internet qui permet de calculer son temps de trajet vers des points d’intérêt commerçants du centre-ville, mais aussi, une campagne de publications et de bannering qui indique aux internautes la durée de trajet jusqu’au centre de Bruxelles depuis leur position. Cette campagne de d’affichage sera également visible en dehors de Bruxelles, dans des villes comme Malines, Louvain ou encore Alost.

Contre le bashing

La Ville a lancé cette campagne pour faire front « au bashing dont le centre-ville fait l’objet », nous explique-t-on au cabinet de Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles. Cette action a été mise en place dans le cadre du plan de relance.

« Ce qui rend Bruxelles accessible, c’est sa multimodalité ! Il est aisé de choisir le moyen de transport qui nous convient le mieux. Après de nombreuses transformations de son espace public qui ont contribué à un cadre plus accueillant pour la clientèle du centre-ville, il était important d’expliquer les nouveaux moyens d’accès aux quartiers commerçants. », explique l’échevin Fabian Maingain (DéFI).

« Nous avons eu un mois de septembre ensoleillé et cela s’est bien vu sur les terrasses des bars et restaurants de Bruxelles ! Même s’il fera désormais un peu plus frais, la Ville de Bruxelles tient à nous faire savoir que vous êtes toujours les bienvenus », ajoute Bart Dhondt (Ecolo), échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles.