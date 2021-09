Une organisation criminelle qui aurait blanchi 18 millions d’euros démantelée

Six personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation criminelle ont été interpellées mardi au cours de 19 perquisitions menées en Belgique, indique mercredi le parquet de Hal-Vilvorde dans un communiqué. L’organisation est suspectée d’avoir blanchi 18 millions d’euros en quatre ans au profit de quelque 150 personnes, entreprises et associations criminelles de divers pays européens. L’enquête a débuté fin 2019 lorsque plusieurs convoyeurs de fonds ont été appréhendés à l’aéroport de Bruxelles.

Il s’agissait systématiquement de Belges et d’Allemands d’origine turque qui tentaient de faire passer de grandes quantités d’euros et de livres sterling vers Istanbul. Entre septembre 2019 et janvier 2020, les douanes ont intercepté cinq personnes qui transportaient un total de 785.615 livres sterling. En juillet 2020, une sixième personne a été arrêtée en possession de 150.000 livres sterling.

Les agissements similaires des coursiers ont rapidement orienté les soupçons vers une organisation criminelle. Une enquête approfondie a confirmé ces soupçons et révélé que les convoyeurs de fonds faisaient probablement partie d’une organisation de blanchiment d’argent active au niveau international, dirigée depuis Bruxelles.

La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde, qui collaborait dans cette enquête avec Europol et les forces de police de plusieurs pays européens, a également trouvé des preuves concrètes de l’existence d’un vaste système de blanchiment d’argent, avec lequel l’organisation criminelle blanchissait les fonds d’origine illicite de particuliers, d’entreprises et d’organisations criminelles de plusieurs pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Ces fonds provenaient vraisemblablement du commerce de drogues, de produits de contrefaçon et de tabac, entre autres.

Mardi, 19 perquisitions ont été menées à Bruxelles, Gand et Zele auprès de membres et de clients de l’organisation criminelle, au siège des sociétés utilisées pour le blanchiment d’argent et dans un coffre-fort bancaire appartenant à un membre de l’organisation. Six personnes ont été arrêtées, de nombreux équipements ont été saisis et des dizaines de comptes bancaires ont été gelés.