30% du personnel dans les maisons de repos n’est pas vacciné à Bruxelles

Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a analysé la couverture vaccinale du personnel des hôpitaux et des maisons de repos et de soins. Selon les chiffres du 3 septembre, 84,6% du personnel des hôpitaux bruxellois sont totalement vaccinés et 66,9% dans les homes.

** ********** ********* *** **** ******** **** *** ********* ************* *** **** *** ******* ** ***** ** ** ***** ************* ** ********* ******** ** ******** ** ****** ********* ************ *** ***** ** ****** ****** ***** **** ** ********** *********** ** ******* **** ****** ** *** ******* ****** *** ** ******* *********** *** ** ** ******** ** ********** ** ** **** ** * ********** *********** ** ********* *********** *** ********** ******** ** *********** ******* *** ********** ********** ********** ********* *** ***************** ******** **** *** ********* ********** ***** ** ***** ****** ************** ** *** ******** ** **************** ******** ** *** **** *** ******** **** *** ******* ** ***** ** ** ***** ****** ***** *********** *** ********* ** **** **** ****** ** ********* ********* ** **** *** ********** *** *** *** ***** *********** * *** ******** *** ***** ** ********* ** **** ********* ********* *** **** ****** ** ****** ** ******* ** *** ******** *** ** ********** ********* *** ****** ************ *** ***** ******* **** ***** *** ************* **** ****** *** ******** ******** *** **** ****** ****** *** ** ***** ***** ******************* *** ************* *********** **** *** ********** ** ******* ** ****** ****** **** *** ******** ******** *** **** *************** ****** ** **** ****** ** ********** ********* *** ********** ******** *** **** ****** *** ***** *** ****** ********** **** *** **** ***** ********* **** ************ ********* ****** *** **** *** ********** ********* ************** **** ********** *********** **** ** ******** ********** ******* ************ ** ********* ** **** ** ********** ********* ** ****** ****** ** ****** ****** *** ******** *** ***** ************ ** *** *************** ** ***** ** **** *** ******** ** ******* ** ****** ******** ** ***** ********** ******* *** ******* ***** ** ******** ** ** ****** ***** ***** ******* ** ****** ** ****** ** *********** *** ******** ** ************ *********** ******* ********** *** *********** *** *** ********* ** **** ******* *** ***** ** ** ***** ********* ******* ** ***** ** ********** *** **** *** ******************* ************* ** *** ********** ** ****** ** ** *********** *********** ** ********* ******** *** ******* ** ********* **** ****** ********* ** **** ******** ** ********* ************ ************** ** ********* *** ******* ** ***** ******* *** ****** ****** ************ ********** ** ******** ** *********** *********** **** *** ******* ** ***** ************** ** *** ***** ********* *** *** ********* *** ******* ** ******* **** *** ********* ** ****** ****** ******************* * ********* ** ***** **** ****** *********** ** ******* ******** ** ** ******