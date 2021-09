Accord au sein de la CIM santé sur les modalités de la 3e dose pour les + de 65 ans

Les ministres de la Santé sont parvenus à un accord mercredi au sein de la Conférence interministérielle (CIM) sur le déploiement précis du rappel de vaccination contre la Covid-19 pour tous les plus de 65 ans, a-t-on appris à bonne source. La conclusion d’un accord a été confirmée par le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, qui préside la conférence interministérielle.

La troisième dose sera administrée au moins quatre mois après la deuxième dose d’un vaccin AstraZeneca ou la dose unique de vaccin Johnson & Johnson, et au moins six mois après la deuxième dose d’un vaccin Moderna ou Pfizer. Le rappel se fera toujours avec un vaccin à ARN messager, soit Pfizer ou Moderna.

La semaine dernière, la CIM santé avait déjà décidé que tous les plus de 65 ans recevraient également un rappel de vaccin, après les résidents de maisons de repos et les personnes présentant des facteurs de comorbidités. Les ministres ont ainsi suivi un avis positif du Conseil supérieur de la santé. L’objectif est de fournir une protection supplémentaire pour l’immunité du groupe cible concerné. Les convocations se feront par âge décroissant. Ce sera donc d’abord le tour des plus de 85 ans.