Abbaye de Forest : le projet ABY obtient son permis d’urbanisme

Le projet de réhabilitation du site de l'abbaye de Forest a reçu son permis d’urbanisme. Seuls 62 arbres seront finalement abattus.

Le projet vise à réhabiliter le site de l'abbaye de Forest, à réaffecter la rue des Abbesses en zone de parc, à démolir une maison place Saint-Denis, deux maisons chaussée de Bruxelles, à transformer un bâtiment de la rue des Abbesses et à construire trois bâtiments pour une salle de concert, l’académie de musique et la bibliothèque. Introduit en septembre 2020, le projet a évolué depuis. Les plans modifiés en janvier 2021 suite à la demande régionale ont nécessité une révision et une diminution significative du programme. Ainsi, l’auditoire a été supprimé du programme au profit du maintien des classes de musique consacrées à l’académie. La galerie, la grande salle et le foyer ont quant à eux été repensés et réagencés de manière pertinente et optimale.

"C’est une étape administrative importante qui vient d’être franchie pour la rénovation de l’abbaye de Forest. Avec Urban et la CRMS, nous avons accompagné la commune depuis le début afin de réussir le pari d’allier renaissance du patrimoine et modernité des usages. Le projet communal modifié épargne 70 % des arbres prévus pour l’abattage (de 169 à 62) et augmente encore son attention vis-à-vis des découvertes archéologique. Soutenu par la Région, le Fédéral et l’Europe, ce projet va pouvoir se concrétiser dans les mois à venir », a déclaré Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.

« Ce projet alliant préservation du patrimoine et nouvel usage culturel va pouvoir avancer après la délivrance de ce permis d’urbanisme. Je suis impatient que les Forestois puissent s’approprier cet espace repensé et rénové », déclare Charles Spapens (PS), échevin de la rénovation urbaine et de la culture de la commune de Forest

« Compte tenu de ses larges ambitions culturelles, le projet ABY a reçu un soutien financier de plus de 7,3 millions d’euros du Programme FEDER de la Région bruxelloise. La création du pôle culturel « ABY » permettra ainsi l’implantation de plusieurs fonctions culturelles, sociales et économiques ouvertes sur la Ville et accessibles à toutes et tous, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la redynamisation du quartier Saint-Denis mais également à l’augmentation de l’offre culturelle en Région bruxelloise », se réjouit le ministre-président Rudi Vervoort (PS).