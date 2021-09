Deux appartements inhabitable après un incendie à Anderlecht

Un incendie s’est déclaré mardi matin au 2e étage d’une maison de 4 étages divisée en appartements, située rue Victor Rauter à Anderlecht, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

L’appartement concerné a été déclaré inhabitable, de même que celui situé juste en dessous. À l’arrivée des pompiers sur les lieux, les occupants présents avaient déjà évacué la maison.

Le locataire de l’appartement qui a pris feu avait déposé une casserole chaude sur son réfrigérateur et avait quitté son logement. «La surface a chauffé, la chaleur a couvé, ça a pris feu après un certain temps et l’incendie a pris de l’ampleur», a expliqué Walter Derieuw.

Le logement est noir de suie et a été déclaré inhabitable. Les pompiers ont dû ouvrir le plancher en bois lors de l’intervention. Le logement du dessous a également été déclaré inhabitable en raison d’importants dégâts des eaux.

Le gaz a été temporairement coupé pour l’ensemble des occupants du bâtiment. Des vérifications doivent être effectuées avant de le rouvrir.