Des sans-papiers marcheront dimanche à Bruxelles pour une large régularisation

Une manifestation nationale de sans-papiers sera organisée dimanche à 14h00 au départ de la gare du nord de Bruxelles pour réclamer une régularisation large sur base de nouveaux critères. Elle s’inscrit dans le cadre de la campagne «We are Belgium too», lancée en mars dernier par la Coordination des Sans-Papiers de Belgique. La manifestation a été autorisée, a indiqué mardi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

Des départs collectifs seront organisés au matin depuis les grandes villes du pays. Les organisateurs demandent aux participants de venir avec des masques pour des raisons sanitaires.

A travers cette campagne, la pétition qui lui est liée et cette manifestation, la Coordination des Sans-Papiers de Belgique demande la régularisation des personnes sans-papiers qui se trouvent sur le territoire sur base de critères clairs et permanents, comme les attaches durables, le travail et le risque d’atteinte à un droit fondamental en cas de retour. Le groupe réclame également la création d’une commission de régularisation indépendante.

Le trajet dessiné avec la police reliera la gare du nord à la gare centrale en passant par les boulevards Albert II, Botanique, Pachéco et de l’Impératrice.