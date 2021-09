La Table de Mus fête ses 6 ans au centre de Bruxelles: une adresse à (re)découvrir...

Photos

Ouverte il y a six ans au cœur de Bruxelles, la Table de Mus (Place de la Vieille Halle aux Blés, 31) souffle ses six bougies en octobre avec le sourire. Et tient à le souligner.

Car nombreux sont ceux qui se complaisent à ressasser la morosité ambiante, les problèmes de mobilité, les soucis dans l’horeca sans compter les difficultés liées au covid. Mais ici, la chaleur et l’optimisme font partie de l’ADN de Mustafa Duran, alias Mus. A la tête de sa table, au côtes de son fidèle chef et ami depuis de nombreuses années, il a le vent en poupe. Et le sourire aux lèvres.

A un jet de pavé du coeur de la capitale, sur la Place de la Vieille Halle aux Blés et face à la fondation Jacques Brel, inutile de vous dire qu’ici, Bruxelles, on connaît. Et pour cause, Mus a toujours évolué dans de belles maisons bruxelloises telles que chez Roland Debuyst et Michel D ou à installer une véritable âme dans son service pour faire évoluer le Jaloa jusqu’à l’étoile à l’époque. Et il en est de même pour son chef Khaled Bouhamidi, autodidacte formé dans un restaurant où Mus travaillait qui a grandi, avec lui, pour ne plus jamais le quitter. A eux deux, ils composent les menus, lunchs et suggestions autour de la belle gastronomie française non sans la mâtiner çà et là de notes plus originales voire orientales afin d’évoquer, subtilement mais magnifiquement, leurs origines respectives.

L’ensemble du répertoire ainsi élaboré se décline en plusieurs menus au choix. Du lunch deux services à 28 euros au menu « Mus » à 99 euros les 7 services, vous avez le choix du nombre de plats et donc de découvertes que vous ferez. Car ici on n’est ni dans le steak frites, ni dans la cuisine moléculaire à deux radis. Les beaux produits sont respectés et mis en avant idéalement tant visuellement que gustativement. Avec ça et là, des pointes de modernité ou, à l’inverse, des madeleines de Proust travaillées comme il se doit. Pour accompagner le tout, Mus a à cœur de dénicher des pépites œnologiques qui vont allier rapport qualité-prix et originalité. Le tout au sein d’un livre de cave qui comprend également, bien sûr, les grandes et belles étiquettes classiques qui font mouche lorsque l’on veut célébrer un événement ou, tout simplement, se faire plaisir.

Du plaisir, enfin, vous en aurez aussi en vous attablant dans le cadre convivial mais élégant et raffiné de la salle à manger ou de la cave à vin intimiste qui permet de prendre place jusqu’à 6 personnes.

A moins que vous ne préfériez la nouvelle terrasse pour les beaux jours. Car, pour cela aussi, Mus reste un optimiste. Et c’est sans doute cela qui fait son sourire que sa clientèle aime tant. A vous de vous en rendre compte. Et de faire partie de ceux qui parlent du centre de Bruxelles de manière positive et agréable. Une attractivité qui a convaincu aussi Emre Duran, le fils de Mustafa, de travailler et d’apprendre aux côtés de son père en salle, pour le plus grand plaisir des clients habitués à le croiser depuis quelques années. Une énième raison de sourire…

Infos pratiques

La Table de Mus, Place de la Vieille Halle aux Blés, 31 à 1000 Bruxelles

Tél: +32 2 511 05 86 - contact@latabledemus.be

NOUVEL HORAIRE : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi – Samedi (12h à 14h et de 19h à 22h)

https://latabledemus.be/

A 2 min du Parking Albertine