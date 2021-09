L’UZ Brussel ouvre un point de vaccination temporaire

L’UZ Brussel ouvre un point de vaccination à l’entrée des consultations de l’hôpital jusqu’au 29 octobre 2021.

La vaccination est l’atout le plus important pour sortir de la pandémie de Covid-19 : elle peut empêcher les gens de tomber gravement malades et sauver des vies. Plus le nombre de personnes vaccinées sera élevé, plus vite la vie normale pourra reprendre son cours.

L’UZ Brussel ouvrira désormais un point de vaccination temporaire à l’entrée des Consultations jusqu’au 29 octobre. Le point de vaccination est ouvert à toutes les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées contre le Covid-19 : patients, visiteurs, habitants du quartier, etc. Tout le monde est le bienvenu, sans rendez-vous, tous les jours de la semaine entre 10h et 15h.

UZ Brussel

« Une enquête auprès un échantillon de nos patients qui viennent en consultation montre que 25 % d’entre eux n’ont pas été vaccinés. Après une discussion avec leur médecin, un certain nombre d’entre eux est prêt à se faire vacciner. Nous voulons offrir à nos patients la possibilité de le faire immédiatement en ouvrant ce point de vaccination temporaire à l’entrée des Consultations de l’hôpital. De cette manière, nous voulons contribuer à faire augmenter le taux de vaccination à Bruxelles », déclare le professeur Marc Noppen, CEO de l’UZ Brussel