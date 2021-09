D1: l’USG a besoin de beaucoup d’occasions pour marquer

Les Unionistes tirent en moyenne 16 fois au but par match. - Belga

Le constat est paradoxal. Alors que son duo d’attaque Vanzeir-Undav enchante la Division 1A, l’Union connaît aussi des gros problèmes de réalisme face au but lors de certaines rencontres. Lors des victoires, cela n’a pas prêté à conséquence. Mais lors des trois défaites, surtout face à Bruges et l’Antwerp, cela s’est payé cash. Un problème dont les Saint-Gillois sont totalement conscients et sur lequel ils travaillent.