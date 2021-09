Le PTB attend le PS sur la gratuité des transports en commun à Bruxelles

Suite aux déclarations de Paul Magnette, président du PS, demandant la gratuité des transports en commun, Youssef Handichi, député PTB au Parlement bruxellois, va déposer une résolution. Et attend la réaction du PS… «Je vois qu’avec le PTB on fait bouger les lignes, le PS reprend de plus en plus nos idées de gauche. Il faut maintenant que les socialistes, qui sont au gouvernement, mettent réellement en œuvre leurs déclarations». Le PTB, qui défend pleinement les transports en commun gratuits, déposera une résolution au parlement bruxellois.

********** **** ********* ** *** ** **** ****** *** ******* ** ** ******* ** **** ** **** *** ****** ** ******* ** **** ********** *** *** ************ *** **** ** ************* ******* *********** ** ****** ***** ********************** ** *** * ** ***** ********* ***** ******** **** ** ********* *** *********** ***** ** ******** ******* ********* ****** ********* ** **** *** ***** ** ******* ** ********* *********** ************ ** ****** ****** **************** ***** ** ********* *** *** ****** ** ** **** ******* ** ************ ** **** ***** **** ** ********** ****** ** ************** *** ****** ********** ** ********* **** *** ******* ** ** ***** ***** *** ** ******** *** ********** * ********** ********* *** ************* ** ******* ** **** ********** ** ******************* ** ******** ** ****** *************** ************ *********** **** *** *** *********** ** ********* ********** **** ** ********* *** ********** ** ****** **** ***** *** ******** **** *** ** **** ********* **************** **** ********* *** **** ****** ****** *** *** *********** ********** ****** **** *** ********* ************** ** *** ********** ******** ********** *** ** ************ **** ******* ********* ********** *** **** *** ***** *** ** ************ ********** ****** *** ******* ** ** **** ************ ** ********* **** ** ********* *** ******* ************* ******** *** **** ****** ********** *************** **** ************** ****** ** ** ***** ** ** **** ** ** ** **** *** *********** ********** ** ************* ******** **** ******* ** *************** ****** *** ********** ****** ******* ** ***** ******* ** ********** **** *** ******* *** ** *** *** ******** ** *** ************* **** ****** ************* **** ************************** *********** ** ********** ** *** * ********* *** ****** ** *********** **** ** ********* ** ** ***** *** ** ******* ********* *** **** ********** *** ********** ** ******* ** ******* ** ************ ***************** ******* ******** ***************** ********** ********** ** **** ******** ******* ******** ** **** ** ********* ** ** ********* ****** *** ** ** *** ************ *** *********** ** **** ** ** ********** ** ***** ***** ******* *** ************** ****** *** *** ****** ***** ** ****** ****** *** *** *******************