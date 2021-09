9.000€ et 130g de stupéfiants saisis chez trois suspects à Bruxelles

Mardi dernier, la section Stupéfiants de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé, appuyée par une unité de la brigade canine, a mené plusieurs perquisitions visant les domiciles et points de chute de trois hommes, suspectés de s’adonner à la vente de cocaïne et d’héroïne. 9.000 euros et 630g de stupéfiants et produits de coupe ont été découverts.