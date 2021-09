Un second Colruyt Professionals ouvre ses portes à Anderlecht

Un peu plus d’un an après une première ouverture sur le site de D’Ieteren Meiser à Schaerbeek, Colruyt ouvre un second magasin destiné aux professionnels à Drogenbos, à la frontière d’Anderlecht, annonce l’enseigne lundi dans un communiqué.

Ce nouveau site sera doté d’une superficie de 1.100 m2. « Colruyt Professionnals veut offrir une expérience d’achat améliorée pour les clients professionnels ayant l’habitude de se fournir dans les magasins Colruyt. Le concept sera évalué en profondeur avant d’envisager un déploiement dans d’autres grandes villes », explique la chaîne.

Le magasin Colruyt Professionnals de Drogenbos présentera les mêmes spécificités que celui de Meiser : des couloirs plus larges, des rayonnages plus hauts ou encore des charrettes plates conçues pour les achats en gros. L’accès au magasin ainsi qu’au parking sera strictement réservé aux détenteurs de la Carte Professional Plus.