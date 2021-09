Stéphane Bréda: «Impossible de dire s’il y a hors-jeu ou pas sur le but de Refaelov»

Vidéos

Notre consultant Stéphane Breda revient sur les phases litigieuses de la rencontre Ostende-Anderlecht.

1. Le but de Refaelov annulé : « Impossible de dire, avec ces images, s’il y a hors-jeu ou pas. Et cela arrive régulièrement avec ce système en 2D plutôt qu’en 3D. C’est la faute des clubs, qui ont voté pour ce système au rabais. C’est dommage. »

2. La carte rouge de Kouamé : « Elle est indiscutable car le geste est dangereux. Kouamé prend un risque démesuré avec son pied qui va de haut en bas au lieu de jouer au sol. »

3. Capon : « Ce qui me dérange le plus dans ce match, c’est que Capon termine sans carte jaune alors qu’il a multiplié les fautes. On dira que c’est son expérience (il a 33 ans) qui lui permet de passer entre les gouttes. Mais, franchement, il aurait au moins dû en prendre une. Au moins… »