Vincent Kompany: «Les joueurs qui sont montés ont haussé le niveau de l’équipe»

Le coach des Mauves a souligné l’importance de son banc après le partage obtenu sur la pelouse d’Ostende ce dimanche.

Réduit à dix suite à l’exclusion de Christian Kouamé (47e), Anderlecht a remonté un handicap de deux buts dimanche à Ostende (2-2). Makhtar Gueye (7e, 30e) a donné l’avance aux Kustboys tandis que Joshua Zirkzee (63e) et Benito Raman (82e) ont égalisé pour les visiteurs. Après neuf journées, Anderlecht est 5e avec 15 points, un de moins que l’Union Saint-Gilloise

« Ceux qui étaient sur le banc et qui sont montés en cours de match ont haussé le niveau de l’équipe et ont fait ce qu’ils devaient faire », confiait Vincent Kompany à l’issue de la rencontre. « C’est ce qui nous a permis de rester dans le match jusqu’à la fin et de se créer de belles occasions même à 2-2. (…) La mentalité de l’équipe est bonne. On n’aura pas toujours le résultat qu’on veut parce qu’on n’en est pas encore à un stade où on peut gagner trois ou quatre à zéro chaque match, mais il y a du contenu… Si on continue comme ça, si on continue à s’entraîner, on aura les résultats. »