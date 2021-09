Bruxelles: fête de quartier et présentation du projet pour la zone Héliport-Anvers

Les habitants du quartier Héliport-Anvers à Bruxelles ont pu prendre connaissance des projets que la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ont pour leur cadre de vie lors d’une fête de quartier samedi. Le programme comprend toutes les nouvelles infrastructures qui devraient améliorer le quotidien des habitants.

Le contrat de quartier Héliport-Anvers est déjà le 18e de ce genre de la Ville de Bruxelles. Par son biais, le conseil communal veut notamment s’assurer que toutes les infrastructures essentielles pour les résidents soient à proximité.

La Région et la Ville de Bruxelles vont investir conjointement 26 millions d’euros. Avec cet argent seront construits 25 logements sociaux, une éco-crèche et un nouveau centre communautaire. En outre, l’intersection Masui-Chaussée d’Anvers sera sécurisée. Les habitants ont pu jeter un premier coup d’œil aux plans lors de la fête de quartier samedi. Une enquête publique aura lieu au cours du mois d’octobre.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter un programme qui transformera ce quartier en un lieu proposant une meilleure qualité de vie, plus d’espace de rencontre pour les habitants et plus de cohésion sociale », a déclaré Arnaud Pinxteren (Ecolo), l’échevin bruxellois en charge de la Rénovation urbaine.