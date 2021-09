Saint-Josse: le festival « Saint Jazz » met à l’honneur des « dames du jazz belge»

Le festival «Saint Jazz» a été lancé vendredi soir à la Jazz Station de Saint-Josse-ten-Noode, en région bruxelloise, mettant en lumière cette année plusieurs «dames du jazz belge».

Au programme de la première soirée figure l’ensemble de la pianiste Margaux Vranken, avec la chanteuse Tamara Jokic et un quartette à cordes.

Ce samedi à 20h00, le concert sera donné, toujours à la Jazz Station, par la pianiste Nathalie Loriers, le trompettiste Bert Joris et le contrebassiste Sam Gertsmans.

Le 26 septembre à 11h00, et cette fois au Botanique, sera présenté le spectacle «Mazima» avec les artistes Marie-Rose Mayele et Esinam Doubatse (chant et danse).

Le 27 septembre, au Théâtre Le Public, se produiront à 20h00 la trompettiste Pauline Leblond et son double quartette, tandis qu’à 21h30 sera présenté le spectacle «The World Party», avec Greg Houben à la trompette et le récitant Benoît Verhaert.

Enfin, le 28 septembre, retour à 20h00 au Botanique avec le «Aleph Quintet», qui a invité le saxophoniste Fabrizio Cassol et à 21h30 le quartette Lagrène-Farao.

Le Botanique est situé rue Royale, 236, le Théâtre Le Public, rue Braemt, 64/74 et la Jazz Station, chaussée de Louvain, 193 A-195. Informations: www.botanique.be et www.jazzstation.be.

