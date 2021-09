La Marque Jaune réapparaît sur un mur des Marolles!

Après 2 ans d’absence des murs de Bruxelles, la célèbre fresque représentant « Les aventures de Blake & Mortimer » est de retour ! C’est sur un pignon des Marolles que la Marque Jaune a été recréée. Un hommage de la Ville de Bruxelles à l’auteur bruxellois Edgar P. Jacobs originaire du quartier. L’inauguration de la fresque ce vendredi à la rue du Temple marque aussi le lancement des célébrations des 75 ans de Blake & Mortimer.

La fresque « Les aventures de Blake & Mortimer », connue aussi sous le nom de « La Marque Jaune » a retrouvé sa place parmi les 63 fresques du Parcours BD. Vous la trouverez désormais au 6, rue du Temple, dans les Marolles.

C’est que la fresque n’en est pas à son premier mur ! Les plus assidus se souviendront qu’il fallait se rendre au coin de la rue d’Anderlecht et de la rue du Petit Rempart pour découvrir l’œuvre en 1997. Six ans plus tard, en 2003, elle était déménagée non loin de là, sur le pignon des fameuses biscuiteries Dandoy, rue du Houblon. C’était alors la première fresque à être inaugurée deux fois. En juin 2019, une nouvelle construction venait occulter la fresque l’obligeant à changer une nouvelle fois de pignon. En septembre 2021, L’atelier 30 recrée l’œuvre de 60m² à la rue du Temple. À deux pas de la maison qui a vu naître l’auteur bruxellois Edgar P. Jacobs, rue Ernest Allard.

Ce vendredi 24 septembre, la fresque est devenue la seule fresque à être inaugurée trois fois ! « Cette fresque replacée au cœur des Marolles, quartier d’Edgar P. Jacobs est à la fois un hommage de la ville de Bruxelles à cet auteur bruxellois de renom, mais aussi un cadeau de Bruxelles à l’occasion de l’anniversaire du Capitaine Francis Blake et du professeur Philip Mortimer. Inaugurer la fresque « Les aventures de Blake & Mortimer » 75 ans après la toute première page du Secret de l’Espadon, et à 2 jours près, c’est un superbe symbole ! », déclare Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Rénovation urbaine en charge du Parcours BD.

Le 26 septembre 1946, il y a 75 ans, les lecteurs du Journal Tintin découvraient la toute première page du Secret de l’Espadon d’Edgar P. Jacobs. Les Aventures de Blake et Mortimer, mythe de la bande dessinée franco-belge, était né.

« Dans La Marque Jaune, on décompte, graffés sur les murs de Londres, pas moins de 26 « μ » menaçants, cette lettre grecque que les passants ont prise à tort pour un « M ». Grâce au Parcours BD, elle apparaîtra une 27e fois mais, cette fois-ci, sur un mur de Bruxelles ! », déclare Yves Schlirf, directeur éditorial des éditions Blake et Mortimer.