Vincent Kompany: «Les deux équipes auraient pu remporter ce match»

Pas de troisième succès consécutif pour les Mauves. Accroché par Gand, Anderlecht manque l’occasion de faire la très belle affaire.

Compte tenu des circonstances de la rencontre, Anderlecht aurait sans doute pu s’imposer ce jeudi soir contre Gand (1-1). Pas de victoire, mais le point du partage. Ce qui, in fine, n’est pas non plus une honte contre des Buffalos qui méritent de figurer plus haut au classement.

Vincent Kompany, l’entraîneur bruxellois, était satisfait du résultat. « L’histoire de ce match est simple : nous avons dominé la première période, sans concéder beaucoup d’occasions mais sans s’en créer énormément non plus. Nous étions dans un match assez confortable avant de prendre le but gantois », analyse le T1 du RSCA. « Après la pause, nous avons été plus dangereux, nous nous sommes octroyé davantage d’occasions, mais nous avons mal géré les contres gantois. La seconde période était plus aléatoire, d’où le fait que les deux équipes auraient pu remporter ce match. »

Un bon point finalement face à une belle opposition. « À mon avis, très peu d’équipes vont pouvoir se targuer d’avoir ce type de match contre Gand. De notre côté, nous devrons nous montrer plus concentrés dans le rectangle, mais je ne m’inquiète pas plus que cela, car beaucoup de nos joueurs vont encore progresser. »

« Gand a fermé l’entrejeu »

Yari Verschaeren, l’ailier anderlechtois, revenait également sur la prestation des siens. « Nous avons contrôlé la première période. Nous avons bien joué au foot, mais sans doute pas assez. Nous voulions décrocher ces trois points, mais Gand a joué son match et a parfaitement fermé le milieu de terrain », relevait le Belge, en grande forme ces dernières semaines. « Je joue bien, je me sens bien. J’aime courir entre les lignes et aller dans la profondeur. Ce qui me permet d’être décisif devant les buts adverses. »

Benito Raman, monté au jeu, pointait les manquements dans les derniers gestes. « Il nous manquait la dernière passe pour marquer encore un but. Le partage est logique, selon moi. »