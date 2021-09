Coronavirus: accord au fédéral sur la prolongation de 5 mesures de soutien corona!

Le gouvernement fédéral, réuni en Kern, a décidé de prolonger d’un trimestre et de manière ciblée une partie des mesures de soutien économique corona en vigueur en Belgique, annonce le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo jeudi soir. Ces mesures expireront définitivement au 31 décembre 2021.

Cinq mesures seront donc prolongées durant le 4e trimestre 2021. Pour les salariés, le chômage temporaire pour force majeure pour l’ensemble des secteurs est prolongé et, pour les indépendants, le droit passerelle simple de crise est prolongé pour l’ensemble des secteurs, à partir d’une perte de 65 % du chiffre d’affaires. Le double droit passerelle disparaît donc à partir du 1er octobre.

En outre, une prime mensuelle de 25 euros pour les bénéficiaires du revenu d’intégration, d’une GRAPA ou d’une allocation de remplacement de revenus (ARR) sera octroyée. Celle-ci était jusqu’à présent de 50 euros.

Un soutien financier aux opérateurs du rail (personnes et fret) est également prévu ainsi que le maintien du taux de TVA à 6 % sur le gel hydroalcoolique et les masques.

Le coût total de ces cinq mesures est de 90,15 millions d’euros à comparer à un montant total de 987 millions d’euros pour l’ensemble des mesures prises au 3e trimestre de 2021, précise le cabinet De Croo.

Le gouvernement fédéral s’est également accordé sur le fait qu’il sera définitivement mis un terme à ce paquet de mesures liées au Covid-19 au 1er janvier 2022.

Le taux de TVA rabaissé dans l’horeca (6 %) ne sera pas prolongé et avait été sorti hors du champ des discussions.

Cet accord a été conclu dans la douleur. Mercredi, sa conclusion avait été annoncée à plusieurs reprises, avant qu’elle ne soit immédiatement démentie. Le clivage gauche-droite, singulièrement entre PS et MR avait refait surface, les deux partis se reprochant mutuellement d’être à l’origine du blocage. En outre, le kern devait se réunir en vidéoconférence. Le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères et vice-Première MR Sophie Wilmès étaient à New York où ils participaient à l’assemblée générale des Nations unies.