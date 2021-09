D1A : Anderlecht grimpe sur le podium après son partage contre Gand (1-1)

Le Sporting d’Anderlecht a partagé l’enjeu (1-1), ce jeudi soir, contre Gand dans le cadre d’un match en retard de la Jupiler Pro League.

Troisième match consécutif sans défaite pour les Mauves. Après les victoires acquises contre Malines et le Standard, le Sporting d’Anderlecht a décroché le point du partage, ce jeudi soir, contre La Gantoise (1-1).

Si les Bruxellois ont dominé une grande partie de la rencontre, les joueurs de Vincent Kompany devront se contenter de ce résultat. Ce ne fut pourtant pas une sinécure face à des Buffalos, organisés et qui méritent sans doute mieux que leur place actuelle au classement. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck avaient pris les commandes en première période, suite à une superbe action et une somptueuse frappe du pied fauche de Castro-Montes (39e).

En seconde période, Anderlecht a poussé pour revenir dans la partie et a été récompensé à l’heure de jeu. Refaelov se chargeant de transformer le penalty, sifflé par M. Lambrechts. La fin de rencontre a vu les Mauves mettre le pied sur le ballon sans les voir concrétiser leurs occasions.

Au final, ce partage permet aux Mauves de grimper à la troisième place (14 points), à égalité avec l’Antwerp, Eupen et Genk. Mais derrière le Club Bruges (17) et l’Union Saint-Gilloise (16). Le RSCA se déplace à Ostende, ce dimanche (18h30). Gand, de son côté, est toujours englué dans le bas de tableau (8) et affrontera le Cercle Bruges dans trois jours.

