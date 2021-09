La Wallonie adopte également le Covid Safe Ticket dès la mi-octobre

Le gouvernement wallon a validé ce jeudi sa position par rapport au Covid Safe Ticket.

Le gouvernement wallon devait décider ce jeudi s’il adoptait ou non le Covid safe ticket en Wallonie. La décision vient d’être prise, comme le rapporte la RTBF. Dès la mi-octobre, celui-ci deviendra obligatoire dans de nombreux secteurs, selon les dires d’Elio Di Rupo à la sortie de la réunion. Pour l’heure, il sera appliqué au minimun jusqu’au 31 décembre.

Il sera obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans, sauf dans les maisons de repos et de soins où un Covid safe ticket sera demandé dès l’âge de 12 ans.

Le Covid Safe Ticket entrera en vigueur dans les discothèques, le secteur Horeca, donc dans les cafés et des restaurants à l’exception des terrasses, dans les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, ainsi que dans les établissements du secteur culturel, récréatif et festif (à partir de 50 participants).

Plus d’informations à venir.