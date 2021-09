Manifestation nationale de la FGTB: La Stib s’attend à de grosses perturbations

La Stib s’attend à une très forte mobilisation de son personnel à la manifestation prévue vendredi par la FGTB à Bruxelles. Elle prévient jeudi que «très peu, voire pas du tout» de bus, métro et tram ne circule ce jour-là.

Le message de la société de transports en commun bruxelloise est clair: il faudra compter sur un autre mode de déplacement que les transports en commun vendredi à Bruxelles. En raison de la manifestation nationale organisée par la FGTB, pour exiger une révision de la loi sur la norme salariale, « très peu, voire pas du tout» de bus, métro et tram ne circuleront dans la capitale », avertit une porte-parole.

Les syndicats prévoient une journée d’actions vendredi pour revendiquer une révision de la loi de 1996 qui fixe la norme salariale maximale qu’ils peuvent négocier au sein du secteur privé. Le front commun s’accorde sur la nécessité de la revoir, pour permettre des augmentations plus conséquentes. Seule la FGTB a cependant choisi la voie de la manifestation nationale. La CSC, elle, mènera diverses actions et se rassemblera à Liège. La CGSLB opérera sous le thème #freesalary - Libérez nos rémunérations, en rendant visite aux deux partis libéraux (présents dans la coalition fédérale) MR et Open Vld.

Le Tec s’attend aussi à des perturbations sur son réseau tandis que la SNCB ne prévoit pas d’impact sur la circulation ferroviaire.