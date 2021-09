Des centres de vaccination éphémères sur les sites hospitaliers bruxellois du Chirec

L’hôpital Delta et la clinique Sainte-Anne Saint-Remi vaccineront la semaine prochaine.

Grâce à une collaboration entre le Chirec et la Cocom, toute la population pourra se faire vacciner gratuitement, sans rendez-vous, via les centres de vaccination éphémères qui seront installés du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 à l'Hôpital Delta (Auderghem) et à la Clinique Sainte-Anne Saint-Remi (Anderlecht).

- Hôpital Delta : de 8h à 16h - dans le hall d'entrée à proximité du Carrefour Express.

- Clinique Ste-Anne St-Remi : de 11h à 15h - entrée rue Verheyden 66 à Anderlecht.

Les patients recevront une dose de Pfizer. Un rendez-vous sera programmé pour la 2ème dose endéans les trois semaines.